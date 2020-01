Napoli-Inter, Conte ha un tabù da sfatare! Gattuso cerca consensi

Condividi questo articolo

Napoli-Inter è una sfida chiave per la corsa al vertice della Serie A e non solo. I nerazzurri di Antonio Conte non vincono al San Paolo da 23 anni. Gennaro Gattuso sta cercando credito per risalire la china, dando una nuova identità ad un Napoli ancora convalescente dopo la rottura del rapporto con Carlo Ancelotti.

TABÙ – Napoli-Inter è una partita che vale tantissimo. I nerazzurri giocano per tenere la Juventus sotto tiro, i partenopei per ridare un senso ad una stagione a dir poco tribolata. Nel mezzo c’è il peso di una storia che vede gli azzurri imbattutti contro il club milanese dal 10 ottobre 1997. Era la sesta giornata di campionato, una rete di Fabio Galante e un autogol di Francesco Turrini regalarono all’Inter gli ultimi tre punti in terra campana. In tempi recenti è stata anche la formazione di Roberto Mancini a violare il San Paolo, ma erano i quarti di finale di Coppa Italia datati 19 gennaio 2016 (reti di Adem Ljajic e Stevan Jovetic per i nerazzurri, ndr)

IMPRESA – Antonio Conte è dunque chiamato ad un’impresa complicata, mentre imperversano le voci di mercato tra grandi nomi e piste che si chiudono e si riaprono. Il tecnico leccese sta facendo lavorare duramente i suoi ragazzi in vista di una partita da non sbagliare, al cospetto di un avversario ancora claudicante. Gattuso contro Conte è un inno all’agonismo e all’intensità, nel cuore di una stagione giunta ad un bivio molto particolare. Napoli-Inter vale tanto, per motivazioni diverse, e soprattutto poiché andranno in campo ventidue calciatori con gli occhi infuocati e l’acquolina in bocca.