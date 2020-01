Piovono conferme dalla Danimarca su Eriksen all’Inter! Voci insistenti

Condividi questo articolo

Christian Eriksen all’Inter è un focolaio in continuo divenire. Le voci di mercato, su un trasferimento che avrebbe dell’incredibile, si stanno sovrapponendo con fragore. Qui arriva la conferma dall’account Twitter di Henrik Fallesen, giornalista di TV 2 Sport, emittente televisiva che trasmette in Danimarca e Norvegia.

HYPE – L’Inter è forte su Christian Eriksen, o almeno così sembra dalle innumerevoli voci di mercato che stanno avvicinando il danese al club nerazzurro. Giuseppe Marotta ha cominciato le manovre per averlo a giugno, ma il Tottenham (a fronte di una determinata cifra) sarebbe disposto a lasciar partite il fantasista già in questa finestra di mercato. Dopo le conferme degli ultimi giorni, sono arrivate voci insistenti sulla trattativa anche dai media danesi. Stavolta è toccato a Henrik Fallesen, giornalista di TV 2 Sport, emittente che trasmette in Danimarca e Norvegia, tramite il suo account Twitter ufficiale: “Christian Eriksen per l’Inter sarà un grande cambiamento. Si tratta di un grande club, con un allenatore esperto e minutaggio garantito. Con gli infortuni di Stefano Sensi e Nicolò Barella, l’Inter è stata ridotta all’ossa a centrocampo“. E alla domanda di un tifoso, se si trattasse di un downgrade per la carriera di Eriksen, il giornalista ha risposto così: “L’Inter è storicamente un club più importante del Tottenham“.