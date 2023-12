Napoli-Inter, sfida d’alta classifica. Inzaghi vuole vetta, la Juventus osserva – TS

Napoli-Inter una settimana prima di Juventus-Napoli. TuttoSport spiega il peso degli scontri diretti e la voglia di Inzaghi di tornare in vetta.

ALTA CLASSIFICA – Il caso vuole che le due squadre che, finora, sembrano essere le maggiori pretendenti allo scudetto, affronteranno consecutivamente in campionato il Napoli, ex detentore dello scudetto. Prima toccherà all’Inter, questa sera al Maradona, scendere in campo contro gli azzurri di Walter Mazzarri, alla prima in casa sulla sua nuova panchina. Poi sarà la volta della Juventus, che venerdì prossimo attenderà in casa, a Torino, i partenopei. Dopo il big match contro i bianconeri, dunque, la Serie A assisterà ad un altro scontro diretto importante, che fa già assaporare il prossimo.

SCONTRI DIRETTI – Napoli-Inter, come spiega TuttoSport, incrocia i destini delle squadre d’alta classifica, tutte a caccia di nuovi punti per la corsa scudetto o di passi falsi che possano rallentare il cammino delle rivali. Ciò che è certo è che questa sera Simone Inzaghi e i suoi uomini saranno a caccia della vittoria per riuscire a riprendersi la testa della classifica. Vetta che la Juventus ha conquistato solo due giorni fa, giocando l’anticipo contro il Monza. Massimiliano Allegri, mentre inizia a preparare la sfida contro Mazzarri, rimane a guardare Napoli-Inter sperando anche in un pareggio, che gli permetterebbe di restare primo, anche se a pari punti con la squadra di Inzaghi.

POSIZIONE – A dir la verità, il pareggio in Napoli-Inter, forse, potrebbe essere il risultato più comodo per la Juventus. Perché anche gli azzurri, ora rinvigoriti dal cambio di guida in panchina, hanno voglia di recuperare terreno in campionato. Dunque, per i bianconeri veder vincere il Napoli significherebbe iniziare a sentire il fiato sul collo anche della squadra di Mazzarri. E vorrebbe dire, anche, non potersi permettere un passo falso la prossima settimana nello scontro diretto dell’8 dicembre. Intanto Inzaghi proverà a fermare la voglia di tutte le avversarie, compreso il Milan.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini