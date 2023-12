VIDEO – Milan-Frosinone 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Frosinone, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza.



RILANCIO IN CLASSIFICA – Milan-Frosinone 3-1 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Dopo tante sofferenze il Milan si riprende nella serata in cui rischiava tantissimo. E sì che il Frosinone potrebbe passare in chiusura di primo tempo, quando Fikayo Tomori crolla a terra e manda in porta Marvin Cuni troppo molle nel pallonetto su Mike Maignan. Passano trenta secondi, Samuel Chukwueze crossa per il colpo di testa di Simone Romagnoli che diventa un assist per la girata di Luka Jovic, al primo gol in rossonero. Al 43′ dal possibile 0-1 si passa all’1-0. Che diventa 2-0 al 50′, con lancio di Maignan a pescare la dormita della difesa del Frosinone e l’inserimento di Christian Pulisic per il raddoppio. Tomori si riscatta poi al 74′, deviando da due passi un cross da destra con sponda di Jovic. Otto minuti dopo l’ex Marco Brescianini accorcia su punizione dalla fascia destra non toccata da nessuno, ma per il Frosinone è il gol della bandiera.

Video con gli highlights di Milan-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.