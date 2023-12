Napoli-Inter, Mazzarri senza tre terzini su quattro: la formazione – CdS

Napoli-Inter segna il ritorno al Maradona da allenatore dei partenopei per Mazzarri, il cui secondo debutto è avvenuto con due trasferte. Per stasera dovrà fare la formazione tenendo conto dell’emergenza terzini: il Corriere dello Sport indica l’undici.

SPUNTATO IN FASCIA – Walter Mazzarri sarà costretto ad adattare un centrale per Napoli-Inter, visto che non ne ha altri. Ieri si è fermato Alessandro Zanoli, complice una lombalgia, e pur non essendo uno dei “titolarissimi” del tecnico toscano sarebbe potuto tornare utile. Questo perché sono già fuori sia Mathias Olivera sia Mario Rui, con Giovanni Di Lorenzo unico terzino superstite. A sinistra il Corriere dello Sport parla di Natan adattato, con Amir Rrahmani e Leo Ostigard centrali. Nel Napoli, nonostante l’emergenza, resta fuori un ex Inter ossia Juan Jesus. Si attende la rifinitura mattutina per sciogliere gli ultimi dubbi, anche se è probabile che venga utilizzata solo per rifinire gli schemi sulle palle inattive e le rimesse laterali. L’altra probabile scelta è il ritorno di Victor Osimhen, che non gioca titolare da cinquantasei giorni ed è subentrato contro Atalanta e Real Madrid. Questa la probabile formazione di Mazzarri per Napoli-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.