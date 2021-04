Napoli-Inter, autogol di Handanovic o de Vrij? La spiegazione dell’episodio

Autogol di Samir Handanovic o di Stefan de Vrij al 36′ di Napoli-Inter, 31ª giornata del campionato di Serie A, su cross di Lorenzo Insigne? Il dubbio è stato chiarito

NAPOLI-INTER – Inter in svantaggio contro il Napoli. L’episodio decisivo per il gol avviene al 36′. Cross di Lorenzo Insigne e Samir Handanovic che in tuffo prende il pallone. Stefan de Vrij però involontariamente gli crolla addosso e pallone in rete. Secondo il sito della “Lega Serie A” a spingere il pallone in rete è il portiere sloveno.

Fonte: LegaSerieA.it