Napoli-Inter 1-0 al 45′: pasticcio difensivo firmato de Vrij. Lukaku due legni

Termina il primo tempo di Napoli-Inter, sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. Due legni (un palo e una traversa) fermano Lukaku dal gol, mentre un rocambolesco autogol di Stefan de Vrij permette ai padroni di casa di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0.

PRIMO TEMPO – Prima frazione di gioco molto combattuta tra le due squadre, con il Napoli che tiene il possesso palla e l’Inter che resiste agli assalti per provare a colpire con le sue classiche velenose ripartenze. Dopo un buon momento dei padroni di casa, al 30′ arriva una grandissima occasione per i nerazzurri: Marcelo Brozovic colpisce a rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Lukaku devia con il destro e il pallone si stampa sulla traversa a Meret battuto. Al 37′ sono i padroni di casa ad andare in vantaggio grazie a un pasticcio difensivo horror firmato da Stefan de Vrij: Insigne mette in mezzo un pallone innocuo su cui Samir Handanovic arriva tranquillamente, ma l’intervento scomposto dell’olandese su di lui gli fa perdere la presa e carambolare la sfera in porta per l’1-0. Al 39′ altra grande occasione per l’Inter di trovare il gol, Eriksen batte un velenoso calcio di punizione che va a sbattere contro Lukaku, ma la palla termina sul palo a Meret battuto. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo di Napoli-Inter, squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

NAPOLI 1 – 0 INTER

MARCATORI: aut. de Vrij (I) al 37′

NAPOLI (4-2-3-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 4 Demme, 8 Fabian Ruiz; 21 Politano, 20 Zielinski, 24 L. Insigne; 9 Osimhen.

A disposizione: 16 Contini, 46 Idasiak; 3 Zedadka, 5 Bakayoko, 7 Elmas, 14 Mertens, 19 Maksimovic, 23 Hysaj, 33 Rrhamani, 37 Petagna, 58 Cioffi, 68 Lobotka.

Allenatore: G. Gattuso

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 36 Darmian; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Note: Lukaku (I) traversa al 30′, Lukaku (I) palo al 39′; Ammoniti: Koulibaly (N) al 39′; Sostituzioni: /; Recupero: 1′