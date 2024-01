Napoli-Inter, ansia per Inzaghi! Un big da valutare – TS

L’Inter, dopo la rotonda vittoria sulla Lazio, sfiderà il Napoli per la conquista della Supercoppa. Ansia per Inzaghi: secondo l’edizione odierna di Tuttosport un big è da valutare in vista della finale

VALUTAZIONI – L’Inter, archiviata la netta vittoria sulla Lazio, si prepara alla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, in programma lunedì alle 20. Inzaghi, secondo Tuttosport, potrebbe non avere un big a disposizione: Calhanoglu nello spicchio finale di gara contro i biancocelesti ha chiesto il cambio per un indurimento muscolare. Le sue condizioni in vista della finale sono da valutare: in caso di forfait, in cabina di regia, ci sarà Asllani.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino