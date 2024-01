Napoli, allenamento vista Inter: due di ritorno. Primo per un nuovo arrivo

Mentre per l’Inter oggi si svolge solo lavoro di scarico postpartita, il Napoli scende sul campo di allenamento per preparare la finale di Supercoppa Italiana di lunedì. Due ritorni in gruppo e giornata di lavoro per un nuovo arrivo.

ALLENAMENTO – Lavora il Napoli in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma alle 20 italiane lunedì sera a Riad. Prima seduta per il nuovo arrivato Traoré, in attesa che anche Ngonge possa scendere in campo. Ritorno in gruppo, intanto, per Cajuste e Mazzocchi, mentre Demme continua a fare lavoro personalizzato seppur in campo.