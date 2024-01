Asllani, continua il rodaggio: Fiorentina Inter la vera gara nel mirino

Dopo l’ingresso in campo convincente nella sfida contro il Monza, Kristjan Asllani ha disputato uno scampolo di gara anche nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio. Un altro ingresso propedeutico alla sua vera prova del nove: la trasferta contro la Fiorentina.

RODAGGIO – Continua la preparazione di Kristjan Asllani a livello fisico e mentale per la grande prova del nove che riguarderà la sua titolarità in Fiorentina-Inter. Dopo un buonissimo ingresso contro il Monza, il centrocampista albanese ha fatto vedere buonissime cose anche nello scampolo di gara giocato contro la Lazio in Supercoppa Italiana. Entrato al minuto 81 per l’ammonito Hakan Calhanoglu, Asllani non ha rischiato nulla, ha azzeccato tutti i passaggi riusciti (100% di passaggi tentati riusciti, stando ai dati Lega Serie A) e ha anche scaldato i guantoni di Ivan Provedel con un siluro dalla distanza che ha ricordato tanto uno dei tiri proprio di Calhanoglu. Insomma, poco a poco Asllani continua a entrare nei meccanismi di questo centrocampo, di cui tra una settimana dovrà prendere in mano le chiavi.