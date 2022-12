Napoli, allenamento congiunto per migliorare la condizione fisica – CdS

Il Napoli continua la propria preparazione in vista della sfida contro l’Inter. Nella giornata di oggi i partenopei effettueranno un allenamento congiunto in vista della sfida del 4 gennaio

VERSO L’INTER – Il Napoli oggi effettuerà un allenamento congiunto contro la Juve Stabia, squadra già affrontata quest’estate tra i match di campionato contro Monza e Fiorentina. L’obiettivo è di migliorare la condizione fisica verso la sfida contro l’Inter e soprattutto per rivedere all’opera i Nazionali che sono rientrati la scorsa settimana. Spalletti potrà contare sull’intero organico eccetto per alcuni giocatori ancora alle prese con problemi fisici, ovvero Rrahmani, Sirigu e Demme. I tre saranno disponibili in ogni caso per la sfida del 4 gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Tarantino