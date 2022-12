Dzeko, l’Inter anticipa l’incontro per il rinnovo! Dettagli (quasi) definiti – TS

Edin Dzeko continua a stupire tutti a 36 anni, tanto da rappresentare ad oggi la vera e “unica” sicurezza del reparto offensivo dell’Inter. In attesa ovviamente del ritorno di Lautaro Martinez e del recupero di Romelu Lukaku, alla ricerca della condizione migliore. L’attaccante bosniaco è in scadenza con il club nerazzurro, e secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, presto la dirigenza incontrerà il suo entourage per parlare del rinnovo di contratto.

INCONTRO RINNOVO – Edin Dzeko è in scadenza con l’Inter, ma come ha più volte ribadito, per parlare di rinnovo di contratto ci sarà tempo. Già a inizio stagione la dirigenza aveva ribadito la sua importanza all’interno della rosa. A distanza di mesi la situazione non è affatto cambiata, anzi. Piero Ausilio ha già parlato con il suo agente, Alessandro Lucci, ben prima del su exploit di inizio stagione. Le parti si sono date appuntamento per la fine del mercato invernale, ma i tempi adesso potrebbero essere anticipati a dopo il match di Supercoppa italiana a Riad contro il Milan. Il prolungamento del contratto sarà annuale e andrà trovata una quadra sulle cifre. Di certo il centravanti non guadagnerà più gli attuali 5 milioni netti. Probabilmente i nuovi dettagli del contratto si avranno una parte legata ai bonus, così da abbassare il fisso e garantire comunque al giocatore un ingaggio idoneo con quanto dimostrato fin qui.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino