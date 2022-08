Moviola Inter-Spezia: tutto buono sul gol di Correa e non di poco

Inter-Spezia ha avuto Ghersini come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Genova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-SPEZIA, PRIMO TEMPO – Davide Ghersini voto 6. Poco da segnalare in una partita molto liscia, anche se ogni tanto si perde qualche contatto evidente. Si comincia con ben quattro segnalazioni di fuorigioco all’Inter nei primi cinque minuti: un particolare da tenere bene in mente, perché tornerà utile dopo. Al 32′ Lautaro Martinez calcia sull’esterno della rete, era in gioco al momento del tiro di Marcelo Brozovic anche prima dalla deviazione. Ed è regolare pure la posizione di Romelu Lukaku, sul lancio di Nicolò Barella, quando serve a Lautaro Martinez il pallone dell’1-0 al 35′. Sempre il Toro è tenuto in gioco da molti avversari nell’occasione in cui fallisce il raddoppio a un passo dall’intervallo, su sponda di Denzel Dumfries.

MOVIOLA INTER-SPEZIA, SECONDO TEMPO – Protesta lo Spezia, anche con Luca Gotti nel post partita (vedi articolo), per una caduta di M’Bala Nzola in area al 64′. L’attaccante prova a dribblare Marcelo Brozovic, che mette e toglie subito dopo la gamba. Non sembra esserci contatto, con l’angolano che poi incespica e cade a seguire. Ricordate i quattro fuorigioco dei primi cinque minuti? Ecco, è invece buona la posizione di Edin Dzeko, sul lancio dalle retrovie, in occasione del gol di Joaquin Correa. Il bosniaco non è nemmeno in linea, c’è Dimitris Nikolaou con un piede abbondante dietro di lui. Ci vuole un minimo di check al VAR, ma alla fine il 3-0 è confermato in piena regola. Si chiude con tre minuti di recupero senza che ci sia più nient’altro da dire, con una partita formalmente chiusa dal 2-0.