VIDEO – Torino-Lazio 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Torino-Lazio, anticipo della seconda giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



NULLA DI FATTO – Torino-Lazio 0-0 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Niente da fare per la Lazio, che si ferma all’Olimpico. La prima grande occasione è per Adam Marusic, con Vanja Milinkovic-Savic bravo a chiudere il suo palo. Il portiere del Torino nella ripresa si oppone di piede anche all’ex Ciro Immobile, su sinistro a incrociare in contropiede. La pressione biancoceleste è forte, coi granata che faticano a creare occasioni nitide. Ne ha una invece molto grossa Immobile, che si libera bene per il tiro ma sul suo destro trova la deviazione provvidenziale di Koffi Djidji. Un errore in uscita dal basso manda in porta Sergej Milinkovic-Savic, con il recupero determinante di Samuele Ricci quando il più sembrava fatto. Ancora in panchina Luis Alberto, che entra soltanto all’84’ ma si fa notare calciando un angolo in porta e Vanja Milinkovic-Savic smanaccia. Grosse proteste della Lazio al fischio finale di Marco Piccinini, perché stava andando in contropiede ma il recupero era finito.

Video con gli highlights di Torino-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.