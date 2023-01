Moviola Inter-Parma: Prontera non convince, gol di Lautaro Martinez buono

Inter-Parma ha avuto Prontera come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023 e finito 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1). Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Bologna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-PARMA, PRIMO TEMPO – Alessandro Prontera voto 5.5. Non convince a pieno nonostante non ci siano particolari situazioni. Al 23′ Roberto Gagliardini si mangia l’1-0 su invito di Robin Gosens, partito in posizione al limite. Se il centrocampista avesse segnato ci sarebbe stato un check piuttosto preciso per valutare la punizione. C’è invece un controllo al 34′, non si capisce su cosa, dopo un cross di Denzel Dumfries respinto. È in fuorigioco Henrikh Mkhitaryan al 38′, quando poi Joaquin Correa si divora il vantaggio a porta vuota. Quest’ultimo peraltro aveva avuto un contatto dubbio con Yordan Osorio. Nel recupero contrasto in area tra Franco Vazquez e Stefan de Vrij: nulla.

MOVIOLA INTER-PARMA, SECONDO TEMPO – Con il Parma tutto chiuso inevitabile che ci sia qualche situazione particolare in area. Una avviene al 77′, con un rimpallo tra Lautaro Martinez e Botond Balogh: Gianluigi Buffon chiedeva fallo di mano in attacco, altri rigore e si riparte da corner. Poco dopo ammonito Drissa Camara a fine azione per un fallo su Gagliardini. Sul pareggio dell’Inter è buona, e non di poco, la posizione di Edin Dzeko: fosse stato oltre sarebbe stato fuorigioco attivo e quindi da considerare, perché impatta sul difensore.

MOVIOLA INTER-PARMA, TEMPI SUPPLEMENTARI – Si ricomincia e chiede subito un rigore Correa, a contatto con Balogh. Dalle immagini si nota però come sia lui a cercare la gamba dell’avversario e non viceversa, episodio simile a quello al 4′ di Monza-Inter tra Francesco Acerbi e Patrick Ciurria. Al 115′ Alessandro Circati colpisce sul labbro Lautaro Martinez, che sanguina: inspiegabile non aver dato fallo.