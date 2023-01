FOTO – Acerbi porta l’Inter ai quarti di Coppa Italia: «Contentissimo!»

Acerbi protagonista indiscusso di Inter-Parma. La sua conclusione di testa, mandata direttamente in porta dalla distanza, permette ai nerazzurri di accedere ai quarti di Coppa Italia. Il difensore comunica la sua gioia con un post sui propri profili social.

FESTEGGIAMENTI – Francesco Acerbi festeggia sui social il passaggio del turno di Coppa Italia dell’Inter. In una serata totalmente nera per la squadra di Simone Inzaghi (vedi intervista), la conclusione del difensore italiano riporta il sereno (e l’azzurro, ndr) sul cielo di San Siro. La palla, da lui colpita di testa, dalla distanza, e indirizzata direttamente in porta segna il 2-1 degli interisti sul Parma. Sul proprio profilo Instagram il calciatore pubblica una foto e scrive: «Contentissimo!».