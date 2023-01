Cesari: «Monza-Inter? Cose primitive! Arbitri accettino VAR o stiano fermi»

L’Inter ha battuto il Parma solo ai tempi supplementari, conquistando dunque i quarti di finale di Coppa Italia. Cesari promuove l’arbitro Prontera e torna sull’errore di Sacchi a Monza che ha fortemente penalizzato i nerazzurri. Di seguito il suo intervento a Mediaset

PROMOSSO – L’Inter batte il Parma a San Siro dopo essere stata sotto per 87 minuti. Graziano Cesari dà i voti anche all’arbitro del match: «Voto 7,5 all’arbitro Prontera. Allargherei il voto anche al guardalinee, sul gol di Lautaro Martinez guardate quanto è bravo a capire che il movimento di Dzeko è perfettamente regolare».

RICHIAMO – Cesari torna poi sull’errore di Sacchi in Monza-Inter: «Non si possono accettare questo tipo di errori, questo fallo di confusione non è accettabile, chiamiamo le cose con il loro nome. Sono cose di un arbitraggio primitivo. L’arbitro è molto preoccupato in quel momento e dice ‘tanto in area succede sempre qualcosa’. In Inter-Parma ci sono stati quattro silent check quindi il richiamo di Rocchi è potente e forte, significa che Rocchi vuole il VAR e gli arbitri devono abituarsi. Chi non regge questa pressione non deve fare l’arbitro oppure deve star fermo, come succederà a Sacchi. Oggi vediamo giocatori in fuorigioco di venti metri che magari fanno gol e vengono fermati dopo o che non esultano più perché sanno che c’è la visione al VAR: non è possibile che non si utilizzi il VAR in una situazione del genere, è inammissibile».