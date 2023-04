Moviola Inter-Monza: Pairetto impresentabile. E Dzeko al 95′ mano

Inter-Monza ha avuto Pairetto come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Nichelino, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MONZA, PRIMO TEMPO – Luca Pairetto voto 4.5. Una serie di errori piuttosto evidenti in una prestazione abbastanza povera, che però ovviamente non incide sul risultato. Al 19′ Matteo Pessina tiene Romelu Lukaku, ma è troppo poco per pensare a un rigore. Subito dopo Armando Izzo mura una girata di Robin Gosens, incredibile come non venga dato angolo. È la prima di una serie di decisioni invertite, quasi tutte a sfavore dell’Inter. Assurdo quando al 44′ nega un vantaggio dopo un fallo del solito Izzo su Henrikh Mkhitaryan per ammonire il difensore del Monza, anziché permettere la giocata a Robin Gosens che era entrato in area da sinistra.

MOVIOLA INTER-MONZA, SECONDO TEMPO – Pairetto continua nel suo arbitraggio “particolare” ignorando due falli plateali di Pessina su discesa centrale di Matteo Darmian, che sbaglia il passaggio perché sbilanciato. Al 62′ intervento in ritardo di Gianluca Caprari su Joaquin Correa, i due si beccano e il giallo è solo al primo. Ma ci stava per tutti e due vista la reazione. Due minuti dopo chance per Dany Mota nata da un fallo evidentissimo di José Machin su Nicolò Barella sulla trequarti avversaria, incredibile come non l’abbia visto. Rischia qualcosa Mkhitaryan, ammonito (giustamente) per aver fermato Pessina e che poi va a protestare. Cade in area Denzel Dumfries al 70′, ma non c’è nulla. Sull’ultimo pallone (95′) Edin Dzeko si divora l’1-1 da due passi, errore imperdonabile. Ed è folle il movimento: va per segnare di mano (toccandola, avesse segnato era da annullare), anziché farlo con la testa (anche più facile).