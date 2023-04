Inzaghi: «Non vero che l’Inter snobba il campionato! Ma insufficienti»

Dalla sala stampa del Meazza Inzaghi ha proseguito il giro di dichiarazioni con la consueta conferenza. Ecco le parole dell’allenatore nel post partita di Inter-Monza 0-1, match della trentesima giornata di Serie A.

Come si può aggiustare la situazione in campionato da qui a fine stagione?

Mancano otto partite alla fine, quindi sappiamo che è ancora tutto aperto. Ma in questo momento siamo in ritardo, siamo in un momento dove chiaramente in campionato manca la vittoria. Ne risente anche la squadra, perché chiaramente abbiamo fatto un primo tempo buono dove dovevamo essere in vantaggio. Poi siamo ripartiti, abbiamo fatto i cambi e perso qualcosa in lucidità: la squadra sente che, in questo momento, in campionato vuole e deve fare di più.

Lautaro Martinez non segna in Serie A dal 5 marzo, Dzeko dal 4 gennaio, Correa dal 29 ottobre, Lukaku su azione dalla prima giornata. Hanno improvvisamente montato i piedi al contrario? Gli attaccanti devono far gol.



Assolutamente. Stanno lavorando quotidianamente, questa domanda mi era stata fatta anche dopo la fine della partita con la Fiorentina. Nel 2023 è un problema evidente e una statistica, però andiamo avanti con fiducia: i ragazzi stanno lavorando. Non sono solo gli attaccanti, è proprio l’Inter come squadra che a fine girone d’andata era il secondo miglior attacco. In questo momento stiamo concretizzando poco, sono molto dispiaciuto però lo sarei ancora di più se non creassimo i presupposti. Tra Fiorentina, Salernitana e Monza abbiamo fatto un gol, creando non so il numero ma tantissime occasioni da poter sfruttare meglio.

Inzaghi, perché c’è questa differenza fra campionato e coppe?

Chiaramente a questa domanda non è semplice dare una risposta. Io da allenatore posso dire che la squadra, in questi due giorni e mezzo dopo Lisbona, ha preparato e lavorato per questa partita dando l’importanza che meritava. Abbiamo visto com’è andata: una grandissima delusione. Non è assolutamente vero che la squadra snobba le partite di campionato e affronta al meglio quelle di coppa, l’ha preparata al meglio come tutte.

Si dice che solo le coppe possono salvare la stagione dell’Inter. Inzaghi, è d’accordo?

In campionato il nostro percorso è insufficiente, ma abbiamo ancora il margine per entrare nelle prime quattro. Le coppe le abbiamo volute con tutte le nostre forze, portano via energie fisiche e mentali: vediamo cos’è successo in giro per l’Europa, dal Bayern Monaco al Chelsea alle squadre italiane hanno fatto fatica. Però bisogna andare oltre la fatica fisica e mentale e andare oltre, perché non ci soddisfa.