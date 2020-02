Moviola Inter-Milan: gol di Vecino regolare! Palo Ibrahimovic “viziato”

Inter-Milan ha avuto Fabio Maresca come arbitro della partita. Questa la moviola dell’incontro valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020 e finito 4-2, con la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-MILAN – Fabio Maresca voto 6. Primo tempo piuttosto tranquillo, lasciando molto correre. Al 9′, dopo il palo di Hakan Çalhanoglu, tocca Antonio Candreva e Daniele Padelli raccoglie con le mani: retropassaggio involontario, è un rimpallo. Il gol di Ante Rebic è regolare, sia per la posizione sia per il salto (corretto) di Zlatan Ibrahimovic su Diego Godin. Buono anche il raddoppio del Milan, con lo svedese in gioco sulla carambola di Franck Kessié. Ripresa di Inter-Milan invece ben più corposa, con proteste immediate per un intervento pulito di Matias Vecino su Theo Hernandez, segnalato invece fallo e ammonizione. L’episodio da moviola più vistoso è il 2-2 di Vecino: sul lancio di Godin Alexis Sanchez parte in posizione regolare, perfettamente in linea col piede sinistro di Andrea Conti. C’è un check del VAR, non lunghissimo, poi le immagini confermano la validità del gol (all’inizio sembrava che il cileno fosse avanti). Al 54′ Milan Skriniar a contrasto con Samu Castillejo: fischiato fallo (non c’era) con ammonizione sia dello slovacco sia di Nicolò Barella per proteste. Maresca poi espelle Cristian Stellini, allenatore in seconda dell’Inter, dalla panchina per essersi lamentato oltremodo. Manca un’ammonizione a Hernandez per un fallo su Vecino lanciato (59′), in un momento in cui l’arbitro non ci prende granché. Il palo allo scadere di Ibrahimovic vede un’altra situazione da moviola: a inizio azione Giacomo Bonaventura tocca di mano, se lo svedese avesse segnato il VAR sarebbe dovuto intervenire per annullare. Inter-Milan si chiude con quattro minuti di recupero, diventati cinque per il gol di Romelu Lukaku.