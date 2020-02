De Vrij dribbla Ibrahimovic: “Inter non da scudetto? Opinione sua. Conte…”

De Vrij – intervistato da “Rai Sport” – commenta la vittoria del Derby di Milano, senza cascare nella provocazione di Ibrahimovic, uscito piuttosto amareggiato da San Siro dopo il 4-2 dell’Inter

OGNUNO IL SUO – Il man of the match del Derby di Milano per l’Inter è senza alcun dubbio l’autore del 3-2, uno Stefan de Vrij perfetto in tutto ciò che fa: «Sono contento per il mio gol, per la vittoria e per il carattere della squadra. Nel primo tempo le cose sono andate male, ma sono stati bravi anche loro che ci hanno messo in difficoltà. Sono andati in vantaggio meritatamente, poi nel secondo tempo è stata una partita diversa. Cosa ci ha detto Antonio Conte nell’intervallo? Ci ha fatto capire cosa non andava bene e cosa dovevamo fare meglio, cosa dovevamo cambiare per poter vincere. Zlatan Ibrahimovic (vedi dichiarazioni, ndr) dice che l’Inter non è da scudetto? Questa è la sua opinione (sorride, ndr)». Questa la risposta di de Vrij all’attaccante svedese, protagonista con il Milan nel primo tempo. Solo nel primo tempo…