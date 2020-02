FOTO – Inter-Milan, Skriniar imperativo: “Milano siamo noi!”

Condividi questo articolo

Milan Skriniar è euforico al termine di Inter-Milan. Il difensore slovacco esulta dopo una gara difficile, che lo ha visto in difficoltà nel primo tempo. Ecco il suo messaggio.

TI TE DOMINET MILAN – Milan Skriniar esulta dopo il 4-2 di Inter-Milan. Una vittoria speciale, arrivata in rimonta dopo lo 0-2 subito nel primo tempo. L’avvio di gara ha visto soffrire anche lo slovacco, spesso in difficoltà contro i frenetici attacchi rossoneri. Preoccupazioni completamente scomparse nella ripresa, quando la manovra offensiva del Milan si è sterilizzata. Nel poker nerazzurro, Skriniar non ha trovato la gioia personale, ma ha condiviso quella del fidato compagno Stefan de Vrij (qui le foto). Al termine di questo folle Inter-Milan, il messaggio del difensore è imperativo: “Milano siamo noi ⚫️🔵❤️ #forzainter #grandiragazzi #skri37″.