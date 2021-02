Moviola Inter-Genoa: gol di Sanchez buono, due minuti per convalidarlo

Inter-Genoa ha avuto Daniele Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 3-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Padova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-GENOA, PRIMO TEMPO – Daniele Chiffi voto 6.5. Qualche errorino sparso, ma su situazioni che hanno avuto un peso irrilevante sulla gara. L’Inter segna dopo trentadue secondi, è regolare l’anticipo di Romelu Lukaku su Ivan Radovanovic (abbassa lui la testa in maniera pericolosa) che avvia l’azione del gol. Al 4′ duro da dietro Edoardo Goldaniga su Lautaro Martinez: poteva starci il giallo. Un minuto più tardi l’argentino cade in area dopo aver provato a superare Radovanovic, ma è lui che perde l’equilibrio senza fallo. È invece netto l’intervento di Cristian Zapata su Nicolò Barella, allargando il braccio: primo giallo del match, corretto. Sull’unica occasione per il Genoa resta a terra Alessandro Bastoni, colpito da Zapata e non da Samir Handanovic. Al 40′ Lautaro Martinez va via a Kevin Strootman che lo butta giù, è il secondo e ultimo cartellino di una partita molto corretta.

MOVIOLA INTER-GENOA, SECONDO TEMPO – Ripresa quasi senza episodi, di fatto c’è da discutere soltanto sui gol. Il raddoppio arriva al 69′, con Lukaku che serve Matteo Darmian in perfetta posizione regolare al momento dell’assist. Molto più difficile da valutare la situazione del definitivo 3-0 di Alexis Sanchez, dove all’inizio l’assistente Stefano Del Giovane alza la bandierina e annulla. Sul cross di Ivan Perisic Lukaku è sulla stessa linea di Jérome Onguéné, il belga calcia e il cileno segna dopo la parata di Mattia Perin. Ci vogliono due minuti per tracciare le linee, con la panchina dell’Inter che ironizza e “chiama” il gol facendo sorridere lo stesso Chiffi. Tutto buono dal check, il gol assegnato e la partita si chiude lì.