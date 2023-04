Moviola Inter-Fiorentina: Maresca fa il fiscale solo da una parte

Inter-Fiorentina ha avuto Chiffi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 5.5. Fa molto spesso il fiscale ma solo su situazioni riguardanti l’Inter, quando sono gli ospiti a perdere tempo lo concede. Sulla parata doppia di André Onana al 14′, dopo il tiro di Gaetano Castrovilli, lungo check al VAR per un presunto tocco di mano di Alessandro Bastoni che non c’è. E la stessa cosa avviene al 35′ in un contrasto con Marcelo Brozovic. Stride tutta questa ricerca ossessiva del tocco di mano, visto che tredici giorni fa i tre della Juventus sul gol di Filip Kostic sono stati tranquillamente ignorati. Non c’è nulla al 44′ fra Robin Gosens e Dodò in area della Fiorentina, pochi due minuti di recupero viste le interruzioni fra check e infortuni.

MOVIOLA INTER-FIORENTINA, SECONDO TEMPO – Maresca redarguisce due volte, una per frazione, Pietro Terracciano per le perdite di tempo ma non lo ammonisce mai. Mah. Al 58′ il primo giallo, a Gaetano Castrovilli per aver fermato Romelu Lukaku lanciato a destra (giusto, non era chiara occasione da gol). Chiede un rigore Lautaro Martinez, ma è troppo poco nitida la spinta di Igor e dovrebbe pensare a non buttarsi sempre a terra lamentandosi. Non c’è mano di Dodò al 75′ sulla carambola a seguito del tentativo di Raoul Bellanova. Ammoniti Marcelo Brozovic e Sofyan Amrabat in rapida successione, il secondo però negando un vantaggio all’Inter che doveva essere concesso. Folle il cartellino giallo a Francesco Acerbi, due volte energico nel contrasto ma andando sul pallone. Recupero allungato per l’ennesimo presunto infortunio viola (Luca Ranieri).