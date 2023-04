Pradè: «Ultimamente sfortunati con l’Inter, ma oggi grande vittoria»

Daniele Pradè si è espresso ai microfoni ufficiali del club viola dopo Inter-Fiorentina. Il DS ha fatto i complimenti alla squadra per il traguardo raggiunto

SODDISFAZIONE − Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Pradè, ha parlato dopo il successo di San Siro: «C’erano 74mila spettatori, sembrava una gara inglese. Siamo riusciti a vincere, complimenti alla squadra e al mister e ai nostri tifosi che ci hanno creduto fino alla fine. Da domani ci rialleniamo per la sfida di giovedì, sarà un mese importante e ce la metteremo tutta per fare bene. Un dirigente non deve far esaltare nessuno e deprimere nessuno, le vittorie però ti portano a lavorare meglio durante la settimana. L’Inter è una squadra incredibile, ma noi siamo venuti senza avere timore referenziale, abbiamo fatto la nostra partita e siamo riusciti a vincere. Con l’Inter ultimamente eravamo stati molto sfortunati».