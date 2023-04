Italiano: «Partita bellissima, tante occasioni! Vincere tanta roba»

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Inter-Fiorentina. Queste le considerazioni del tecnico della squadra viola

MERITI – Questa l’analisi di Italiano: «Mi fa piacere che i ragazzi siano tornati da questa pausa come abbiamo lasciato. Grande concentrazione venendo a vincere contro una squadra fortissima. Partita bellissima, con occasioni da una parte dall’altra. La vinciamo noi con quest’episodio del corner. Ma sono partite che noi in passato abbiam perso, sono partite che ci hanno fatto soffrire. Oggi ce la prendiamo, sono tre punti importanti. Dopo la sosta non sai mai cosa potrà accadere, vederli così mi fa contento. Vincere questa gara è stata tanta roba per noi».