Morata titolare contro il Genoa: minuti nelle gambe per l’Inter – Sky

Alvaro Morata Crotone-Juventus

Secondo quanto riporta l’inviato di “Sky Sport” a Vinovo Paolo Aghemo, Andrea Pirlo è intenzionato a dare minuti ad Alvaro Morata nella sfida di Coppa Italia contro il Genoa. L’idea è fargli mettere minuti nelle gambe per la sfida contro l’Inter.

RITORNO IN CAMPO – Nonostante il turno di Coppa Italia nel mezzo della settimana, è inevitabile avere già un occhio anche a Inter-Juventus. Andrea Pirlo, la cui squadra domani affronterà il Genoa, sembra intenzionato a far partire titolare Alvaro Morata, di ritorno da un infortunio. Oltre a dare un turno di riposo ad alcuni titolari. Questo il punto secondo l’inviato di “Sky Sport” Paolo Aghemo: «L’ideale sarebbe avere Morata al top contro l’Inter, per questo serve la prova del campo domani contro il Genoa. Ce lo immaginiamo titolare con Kulusevski. Domani Pirlo concederà inoltre un turno di riposo a tanti titolari, come per esempio Bonucci e Danilo, ma anche Cristiano Ronaldo».