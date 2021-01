FOTO – Inter, partenza in treno verso Firenze: Coppa Italia nel mirino

Tutti in treno e si parte, direzione Firenze. Come riportato dal profilo “Twitter” dell’Inter, i nerazzurri sono già in viaggio in vista della partita di domani contro la Fiorentina, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

PARTENZA – Partenza in treno verso Firenze per i nerazzurri, dove domani andrà in scena Fiorentina-Inter, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Facce rilassate e sorridenti (nonostante le mascherine) per i quattro giocatori immortalati nelle foto pubblicate dai canali social della società nerazzurra: Lautaro Martinez, Ashley Young, Christian Eriksen e Andrea Ranocchia. Con un unico obiettivo in testa: qualificarsi ai quarti di finale e mettere nel mirino il trofeo.