Monza-Inter, rebus attacco per Inzaghi: in 4 per due maglie. Exit poll − SM

Monza-Inter è il match che chiuderà il sabato di campionato. Inzaghi sta ragionando sull’attacco da porre al Brianteo. Quattro in lotta per due maglie, Inzaghi ragiona su una coppia

I FAVORITI − Simone Inzaghi ragiona sull’undici da schierare, soprattutto sulla coppia in avanti. Marco Barzaghi a Sport Mediaset fa il punto della situazione: «In vista della gara contro il Monza, il tecnico ha tutta la rosa a disposizione e dunque può anche cercare un minimo di turnover anche per gestire al meglio questo duro mese di gennaio. Dzeko è l’attaccante più in forma, ma è uscito con i crampi contro il Napoli. Lukaku ha bisogno di giocare e fare gol. Mentre a Lautaro Martinez, un’altra panchina potrebbe non farlo sorridere. Poi c’è anche il pupillo Joaquin Correa. Sono in quattro per due maglie con la Lu-La favorita. Due cambi sicuri per Inzaghi: Stefan de Vrij favorito su Acerbi e Denzel Dumfries prenderà il posto di Darmian».