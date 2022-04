Milan, scelte forzate in attacco ma resta un dubbio: la probabile formazione

Inter-Milan andrà in scena martedì 19 aprile alle 21, gara valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Per Stefano Pioli scelte forzate in attacco, mentre l’unico dubbio riguarda la trequarti. Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.

PROBABILE – Il Milan prepara la partita di Coppa Italia contro l’Inter. Per Stefano Pioli scelte forzate in attacco, e praticamente anche in difesa. Con Davide Calabria verso il recupero, se confermato, sarà impiegato a destra con Kalulu regolarmente al centro con Tomori. Qualora non dovesse farcela, allora il francese sarà schierato a destra, con Gabbia che farà coppia con Tomori in difesa. A sinistra il solito Theo Hernandez. Confermati anche Sandro Tonali e Bennacer davanti la difesa. Ieri a Milanello si è allenato anche Samu Castillejo, ma dovrebbe tornare dall’inizio Junior Messias, in vantaggio anche su Saellemaekers. A sinistra il solito Rafael Leao, ma il dubbio principale riguarda la trequarti: confermato Franck Kessié come contro il Genoa oppure torna Brahim Diaz da titolare? Una cosa è certa: in attacco l’unica soluzione è Olivier Giroud, uscito a inizio ripresa in campionato per essere preservato in vista del derby. L’unica alternativa in attacco resta Ante Rebic.

Di seguito la probabile formazione del Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria/Kalulu, Tomori, Gabbia/Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié/Brahim Diaz, Leao; Giroud.