Inter-Milan, Inzaghi con Lautaro Martinez e non solo: la probabile formazione

Inter e Milan si sfidano per l’ultima volta in questa stagione, in una partita da dentro o fuori in Coppa Italia, ripartendo dallo 0-0 dell’andata. Simone Inzaghi torna a schierare tra i titolari Lautaro Martinez e non solo. Come al solito pochi cambi, il mister si affiderà ai titolarissimi.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Milan si avvicina, e Simone Inzaghi avrà modo di scegliere l’undici migliore grazie al gruppo tutto al completo. In difesa confermati tutti i titolari, compreso Alessandro Bastoni che ha pienamente recuperato dal suo fastidio fisico. A centrocampo Denzel Dumfries e Ivan Perisic sugli esterni, con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic a centrocampo. In attacco il tecnico piacentino tornerà a schierare Lautaro Martinez dal 1′, subentrato contro lo Spezia, ha trovato gol e assist. Con lui ci sarà anche Edin Dzeko. Pronti a subentrare dalla panchina, eventualmente, i soliti Robin Gosens, ma anche Joaquin Correa e Alexis Sanchez in caso di bisogno.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.