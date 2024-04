Milan più guardingo contro l’Inter: Pioli valuta una variazione − CdS

Pioli vuole un Milan più guardingo questa sera contro l’Inter, in modo tale da non incassare gol. Quanto alla formazione valuta due scenari.

ALTERNATIVE − Derby importantissimo per il Milan, questa sera, al Meazza contro l’Inter. I rossoneri, per evitare lo psicodramma definitivo, devono evitare di far vincere lo scudetto ai cugini. Di conseguenza, Stefano Pioli, che già in conferenza stampa ha parlato di priorità, metterà in campo una squadra più guardinga e attenta. Non tanto negli undici, bensì nell’atteggiamento. Il tecnico prepara due scenari: uno con Loftus-Cheek da trequartista e l’altro con l’inserimento di Chukwueze. Intanto, a centrocampo è in atto la bagarre Adli-Bennacer. Mentre in difesa, la coppia centrale sarà composta da Tomori e Gabbia. La probabile formazione del Milan, secondo il Corriere dello Sport:

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Lofuts-Cheek, Leao; Giroud.