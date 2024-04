Il Milan di Pioli macina punti grazie alla sua fase offensiva

Il Milan di Pioli ha dato il meglio in Serie A, dove ha fatto praticamente il vuoto per il secondo posto. Il punto di forza è la produzione offensiva, con tanti gol segnati e tanti marcatori diversi.

TATTICA – Il modulo del Milan di Pioli sulla carta è il 4-2-3-1. Poi però spesso gli aggiustamenti sul campo portano a un’interpretazione diversa. In mezzo i centrocampisti possono schierarsi anche a tre col vertice basso, e anche i difensori possono passare a tre lasciando un terzino più libero di salire. Il tecnico poi ama accentrare i terzini come mediani in impostazione. L’idea di gioco è offensiva, con possesso palla e baricentro alto, tanto da sembrare improntata a fare una rete in più degli altri. Per questo anche i cambi vedono spesso aumentare il peso offensivo con l’aggiunta di punte ed esterni. Leao è sempre l’uomo di riferimento della manovra.

STATISTICHE – Il Milan è quarto per possesso medio, col 56,6%. Il secondo posto arriva in gran parte grazie all’attacco, che con 63 gol segnati è il secondo in A. Per tiri creati i rossoneri sono terzi, e secondi per tiri in porta. Una risorsa sono i calci piazzati: gli 11 gol segnati da queste situazioni sono il secondo miglior bottino in A, e i 10 da corner il migliore in assoluto. Meno efficace la difesa con 37 reti subite, che per tiri subiti è addirittura la settima peggiore in A.

DETTAGLI – Loftus-Cheek sta vivendo la sua miglior stagione. Pioli lo sfrutta negli spazi, di fatto come attaccante aggiunto, e il giocatore ha risposto con 6 gol in A. Anche Pulisic in rossonero ha trovato la sua dimensione ideale, dando un’alternativa concreta a Leao sulla fascia opposta. L’americano è secondo per rendimento secondo Whoscored, è terzo per tiri a partita, secondo per dribbling, terzo per falli subiti, ma soprattutto è il secondo miglior marcatore con 10 gol e anche negli assist con 6. Giroud è sempre l’indispensabile riferimento per la finalizzazione. Il francese è il miglior marcatore con 13 gol, ma anche il migliore negli assist con 8, a conferma della sua capacità di inserirsi nella manovra.