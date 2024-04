Milan-Inter, la vigilia non ha eguali: tra solitudine e amore infinito – TS

L’Inter vede lo scudetto in casa del Milan. Una vittoria e tutto sarà realtà. Ieri ad Appiano Gentile – scrive Tuttosport – erano in migliaia a supportare i ragazzi di Simone Inzaghi che stanno per entrare nella storia.

STORICO – Un derby che potrebbe diventare storico. L’Inter è vicina a vincere la sua seconda stella e potrebbe farlo in casa del Milan davanti a 80 mila rossoneri. Ieri tra Appiano Gentile e Milanello c’è stato un mondo di differenza. Se da un lato i tifosi nerazzurri hanno invaso – scrive Tuttosport – le strade adiacenti al centro sportivo dell’Inter, i cugini del Milan dopo la contestazione a Pioli, si sono presentati in un centinaio. Alla Pinetina invece, presenti oltre 4000 anime nerazzurre che hanno voluto far sentire il proprio sostegno alla squadra alla vigilia di un derby importantissimo. Un’aria di festa, con un popolo che sa che chiuderà la stagione da campione d’Italia.

Antipasto della festa scudetto: l’Inter si carica

FESTA – Un pomeriggio che difficilmente i giocatori dell’Inter dimenticheranno. Tra cori, sciarpe e bandiere, il traffico intorno al centro sportivo è stato praticamente bloccato, con Dumfries, Marcus Thuram e Benjamin Pavard che sono stati costretti a lasciare il veicolo fuori dalla Pinetina ed entrare a piedi per non rischiare di fare tardi alla rifinitura di Simone Inzaghi. Questa sera a San Siro la grande occasione di mettere un punto esclamativo a questa stagione. In caso di vittoria i festeggiamenti partiranno domani con il bus scoperto che girerà per la città. In caso di parità invece, tutto sarà rinviato a sabato contro il Torino o eventualmente a domenica prossima.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna