Milan-Inter, quasi tutto esaurito per il derby: il dato sugli spettatori

Ultime ore di attesa per il derby Milan-Inter, che prenderà il via alle 21. Da Sky Sport arrivano gli aggiornamenti su quanti spettatori ci saranno al Meazza per la prima semifinale d’andata di Coppa Italia.

QUASI AL COMPLETO – Rispetto al derby dello scorso 5 febbraio Milan-Inter di stasera avrà il 75% di capienza, anziché il 50%. Questo significa un massimo di 56.904 spettatori, con la vendita dei biglietti che procede anche in queste ultime ore. Come riportato da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24 il dato proveniente dalla biglietteria è di una cifra che oscilla tra 54.000 e 55.000 presenze, quasi il tutto esaurito. Uno dei dati più alti in stagione a San Siro, per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.