Plastino: «Inter, Milan e Napoli? Mi piacerebbe tornare ai vecchi spareggi»

L’Inter è in lotta per lo scudetto con Milan e Napoli. Secondo Michele Plastino, intervenuto in diretta su Radio Sportiva, è complicato possa aggiungersi anche la Juventus che comunque avrà tra un mese lo scontro diretto con i nerazzurri

CORSA A TRE – L’Inter è in lotta per lo scudetto con Milan e Napoli. Secondo Michele Plastino, la Juventus può vincere molto ma non rientrare in corsa: «Ok, la Juventus può vincere tantissime partite ma sono troppe le squadre davanti. Ok lo scontro diretto con l’Inter, ok che le prime tre possono annullarsi a vicenda ma devono andare in down contemporaneamente. Scamacca al Milan? Perché no. Derby con l’Inter? Chi offre di più. Tatticamente può fare sia la seconda punta, quindi meglio con Inzaghi mentre nel 4-2-3-1 potrebbe essere quello dietro la prima punta nel Milan. Lo vedo bene da entrambe le parti. Vantaggi per chi non ha le Coppe? Io non ho mai creduto alla fatica di Coppa, dipende da come vanno le partite. Il Milan è in testa e ha sempre smentito le previsioni: nel momento in cui c’era la grande crisi tirava fuori il coniglio dal cilindro. Tutto è possibile, non solo nel Milan ma anche nell’Inter e altrove. Sinceramente non so dire chi è il favorito: tecnicamente ogni settimana cambia. Prima il gran momento dell’Inter, poi il Milan, ora il Napoli. Quanto mi piacerebbe che si ritornasse ai vecchi spareggi, metti che finiscono a pari punti in tre ma quanto sarebbe bello uno spareggio in un girone a tre? Sarebbe una cosa fantastica».