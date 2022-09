Milan-Inter, Pioli in formato scudetto con una novità: 5 tornano dal 1′! – Sky

Milan-Inter è il primo derby della stagione in programma alle 18.00 a San Siro e valevole per la quinta giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Pioli per la prima stracittadina non fa rivoluzioni affidandosi alla ‘vecchia guardia’ con un’unica novità

AFFIDABILITÀ – Milan-Inter si avvicina e sale l’attesa sia da una parte che dall’altra. Mentre Simone Inzaghi ha ancora un dubbio da sciogliere, Stefano Pioli ha le idee molto chiare. Per il primo derby della stagione il tecnico rossonero si affida alla vecchia guardia, ossia agli uomini che hanno vinto lo scudetto proprio contro i nerazzurri con una sola vera novità, ossia Charles De Ketelaere sulla trequarti. Per il resto, rispetto all’ultima sfida con il Bologna, tornano dal 1′ Calabria e Kalulu in difesa insieme a Tomori e Theo Hernandez mentre Maignan difenderà come sempre i pali. In mezzo si rivede Tonali accanto a Bennacer. In attacco Giroud e alle sue spalle Messias, De Ketelaere e Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud.