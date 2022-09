Alvini: «Contro l’Inter il numero più alto di cross quest’anno in Serie A!»

Alvini in conferenza stampa presenta la sfida di domani tra Cremonese-Sassuolo tornando a parlare della sfida di San Siro contro l’Inter.

CROSS A SAN SIRO – Massimiliano Alvini in conferenza stampa parla del match perso contro l’Inter in settimana: «A San Siro ho visto qualche errore tecnico, sull’atteggiamento cercheremo di porre qualche rimedio ma abbiamo iniziato un certo tipo di percorso e andremo avanti anche se non escludo che in certe partite potremmo predisporre una linea di pressione un po’ più bassa. Poche occasioni? A San Siro abbiamo effettuato 22 cross, il numero più alto registrato in A quest’anno. Avremmo meritato di raccogliere qualcosa di concreto in classifica, perché la squadra ha prodotto».