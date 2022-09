Milan-Inter, Inzaghi ha scelto il partner di Lautaro Martinez: le ultime – Sky

Milan-Inter è l’attesissimo derby in programma oggi alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la quinta giornata di Serie A. Inzaghi ha scelto dieci undicesimi della formazione che scenderà in campo dal 1′, persiste un solo dubbio. Di seguito quanto rivelato da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24

RIBALTAMENTI – Milan-Inter si avvicina e Simone Inzaghi prova a sciogliere gli ultimi dubbi in attacco. Secondo Matteo Barzaghi, Joaquin Correa ribalta i pronostici: «Da quello che mi sembra di aver capito gioca Correa con Lautaro Martinez dal 1′, chiaro che il dubbio rimane ancora perché è una scelta difficile. In questo momento il Tucu ribalta i favori del pronostico che davano Dzeko in vantaggio. Per il resto non ci sono grande novità: Bastoni ha recuperato e partirà dal 1′ in difesa con Skriniar e de Vrij, a sinistra giocherà Darmian mentre a destra Dumfries. A centrocampo Barella, Brozovic, anche lui non al meglio in settimana ma pienamente recuperato e Calhanoglu. In attacco il punto fermo è Lautaro con Correa in vantaggio al momento su Dzeko».