Dalmat: «Milan-Inter, conta solo la vittoria! Tre punti fanno la differenza»

Dalmat parla del derby in programma oggi tra Milan e Inter e soprattutto della sua importanza in ottica campionato. L’ex centrocampista dell’Inter ha parlato attraverso il suo profilo Instagram.

PUNTI FONDAMENTALI – Stephane Dalmat, con tanto di maglia dell’Inter del 2003, attraverso i social parla di Milan-Inter in programma oggi: «Oggi è giorno del derby, è sempre una partita particolare. L’Inter ha iniziato il campionato un po’ così così, però dobbiamo vincere anche se manca Lukaku, un giocatore molto importante per l’Inter che mancherà anche contro il Bayern Monaco. Dobbiamo essere forti e pronti per lottare su ogni pallone. Conta solo la vittoria, il tipo di gioco passa in secondo piano. La cosa più importante è vincere oggi, ci sarà tempo di pensare al Bayern Monaco. Perdendo oggi poi è complicato recuperare tre punti, lo abbiamo visto la scorsa stagione. Non deve essere una pressione per i giocatori, però devono dimostrare di essere una squadra per i tifosi, per la società e per tutti coloro che amano l’Inter. In bocca al lupo, forza Inter!».