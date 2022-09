Inter-Verona Primavera (2-2): il tabellino della 4ª giornata Primavera 1

Inter-Verona Primavera termina 2-2 (vedi report). La partita valida per la 4ª giornata del Campionato Primavera 1, giocata presso lo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI), vale solo il secondo punto stagionale per la squadra di Chivu. Rimonta beffarda e incredibile per l’errore di un singolo, quando ormai i primi tre punti stagionali sembravano – finalmente – a un passo. Di seguito il tabellino di Inter-Verona Primavera

Inter-Verona Primavera – Tabellino

2 INTER – VERONA 2

Marcatori: Kamate (I) al 32′, Owusu (I) al 49′, Cazzadori (V) al 54′ e rig. Florio (V) all’85’.

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Botis; 2 Zanotti ©, 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 33 Pelamatti; 24 Andersen, 8 Grygar (4 Aleksandar Stankovic dal 58′), 14 Kamate (16 Di Maggio dal 91′); 30 Owusu (7 Martini dal 70′), 11 Iliev (23 Pio Esposito dal 58′); 22 Curatolo (18 Sarr dal 70′).

A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti; 13 Stabile, 25 Biral, 26 Perin, 27 Dervishi, 28 Stante, 31 Di Pentima.

Allenatore: Cristian Chivu

HELLAS VERONA U19 (3-5-2): 74 Boseggia; 6 Calabrese, 5 El Wafi (28 Ebengué dal 53′), 2 Signorini; 14 Riahi (17 Camara dal 53′), 8 Schirone ©, 7 Patanè (10 Florio dal 53′), 12 Bernardi, 19 Joselito; 30 Bragantini (27 Agbonifo dal 78′), 22 Cazzadori (80 Cissé dall’87’).

A disposizione: 1 Ravasio, 75 Marchetti; 3 Piantedosi, 11 Larsen, 15 Scalco, 16 Matyjewicz, 21 Formichetti.

Allenatore: Salvatore Bocchetti

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Assistenti: Matteo Nigri della sezione di Trieste e Cosimo Schirinzi della sezione di Casarano (LE).

NOTE – Ammoniti: El Wafi (V) al 22′, Curatolo (I) al 27′, Andersen (I) al 36′, Riahi (V) al 44′, Botis (I) all’84’ ed Ebengué (V) al 94′. Recupero: 0 (PT) e 6′ (ST).

PARTITA PRECEDENTE – Vedi tabellino di Torino-Inter Primavera (1-0).