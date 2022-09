Bayern Monaco in campo prima dell’Inter: Nagelsmann ne risparmia due

Il Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, scende in campo alle 15.30 in casa dell’Union Berlin. Nagelsmann non si preoccupa eccessivamente dell’impegno contro i nerazzurri di Inzaghi con solo due cambi di formazione

SCELTE – Il Bayern Monaco alle ore 15.30 scende in campo contro l’Union Berlin nel match valevole per la quinta giornata di Bundesliga. La squadra di Julian Nagelsmann mercoledì 7 settembre sarà ospite dell’Inter e San Siro nella sfida della prima giornata della fase a gironi di Champions League. Il tecnico tedesco non pensa eccessivamente al confronto con la squadra di Simone Inzaghi con solo due cambi nell’undici iniziale: l’unico vero turnover riguarda Thomas Müller che parte dalla panchina. A riposo anche Lucas Hernandez con Matthijs de Ligt titolare.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Davies, de Ligt, Upamecano, Pavard; Sabitzer, Kimmich; Sane, Musiala, Coman; Mane