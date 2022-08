Torino-Inter Primavera (1-0): il tabellino della 3ª giornata Primavera 1

Torino-Inter Primavera termina 1-0 (vedi report). La partita valida per la 3ª giornata del Campionato Primavera 1, giocata presso lo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, non premia la squadra di Chivu. I nerazzurri cadono di nuovo 1-0 e rimangono con un solo punto in classifica. Di seguito il tabellino di Torino-Inter Primavera

Torino-Inter Primavera – Tabellino

1 TORINO – INTER 0

Marcatori: Ansah (T) al 14′.

TORINO U19 (4-3-1-2): 1 Passador; 27 Dembele, 5 N’Guessan, 4 Anton ©, 25 Dellavalle; 8 Gineitis, 31 Ruszel, 19 Antolini (18 Vaiarelli dal 45′); 30 Weidmann (7 D’agostino dal 45′); 11 Ansah (9 Caccavo dal 62′), 15 Jurgens (10 Dell’Aquila dal 73′).

A disposizione: 12 Hennaux; 22 Brezzo, 2 Gaj, 6 Rettore, 16 Corona, 23 Dalla Vecchia, 24 Savva, 26 Bura, 29 Njie.

Allenatore: Giuseppe Scurto

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Botis; 2 Zanotti ©, 6 Guercio, 3 Fontanarosa, 26 Perin; 7 Martini (16 Di Maggio dal 45′), 24 Andersen, 14 Kamaté (18 Sarr dall’81’); 10 Valentin Carboni, 11 Iliev (30 Owusu dal 45’); 23 Pio Esposito (22 Curatolo dal 68′).

A disposizione: 21 Calligaris, 32 Basti; 4 Aleksandar Stankovic, 8 Grygar, 13 Stabile, 25 Biral, 27 Dervishi, 28 Stante, 31 Di Pentima, 33 Pelamatti.

Allenatore: Cristian Chivu

ARBITRO: Claudio Petrella della sezione di Viterbo. Assistenti: Emanuele Spagnolo della sezione di Reggio Emilia e Michele Decorato della sezione di Cosenza.

NOTE – Ammoniti: Kamaté (I) al 5′, Weidmann (T) al 12′, Valentin Carboni (I) al 58′, Andersen (I) al 70′, Vaiarelli (T) all’89’ e Gineitis (T) al 94′; Recupero: 3′ (PT) e 5′ (ST).

PARTITA PRECEDENTE – Vedi tabellino di Inter-Cagliari Primavera (2-2).