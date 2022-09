Inter Primavera rimontata da 2-0 a 2-2: i cambi non aiutano Chivu, Botis idem

Inter-Verona Primavera termina con il secondo pareggio nerazzurra in questa stagione. La 4ª giornata del Campionato Primavera 1 allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni (MI) continua a non premiare la squadra di Chivu. Il 2-2 finale è frutto dei cambi con cui Bocchetti riprende il doppio svantaggio. Decisivo anche l’errorre di Botis che porta al pareggio gialloblù

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore dell’Inter (vedi articolo), si torna in campo senza modifiche. Kamate al 48′ triangola benissimo con Curatolo ma la conclusione di destro viene smanacciata sopra la traversa da Boseggia. Al 49′ l’Inter raddoppia: Owusu calcia di destro da fuori area ed è più che mai decisiva la deviazione di El Wafi, che di schiena beffa il suo portiere. Partita finita? Per niente! Prima girandola di cambi in casa gialloblù. E al 54′ il Verona accorcia le distanze: Cazzadori di testa su splendido cross del neo entrato Florio non dà scampo a Botis. Partita sempre molto nervosa: al 59′ un ammonito addirittura sulla panchina del Verona! Al 75′ azione personale del neo entrato Sarr, che inventa una traiettoria buona per il tris ma non fa i conti con il palo, che gli nega la gioia del gol. All’84’ il cross di Signorini dalla destra manda in tilt Botis: palla non trattenuta e Cazzadori travolto! Giallo e ammonizione per il portiere nerazzurro. All’85’ il Verona pareggia: Florio è infallibile dal dischetto, nonostante Botis intuisca il lato. Nel recupero fallo da ammonizione di Ebengué su Martini. Poi Esposito di testa manda fuori il pallone che arriva direttamente dalla punizione calciata alla perfezione da Stankovic. E nell’assalto finale non arriva il 3-2. Inter-Verona Primavera termina 2-2: la squadra di Chivu non sa più vincere e si porta a quota 2 punti in classifica dopo quattro giornate.