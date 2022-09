Fabbian protagonista in Reggina-Palermo, altri ex Inter in campo

Altra gioia per Giovanni Fabbian, centrocampista in prestito dall’Inter alla Reggina che oggi ha vinto 3-0 contro il Palermo in Serie B. Altri ex nerazzurri in campo.

MOMENTO TOP – Fabbian questa estate ha fatto un salto di qualità evidente dalla Primavera dell’Inter alla Reggina allenata da Filippo Inzaghi in Serie B. Momento straordinario per il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter (in prestito alla Reggina), che dopo aver trovato il primo gol contro il Sudtirol, oggi si è ripetuto contro il Palermo dopo appena sette minuti, dagli sviluppi di un calcio d’angolo. In campo anche un altri due ex Primavera come Lorenzo Crisetig a centrocampo, e Rigoberto Rivas in attacco, a cui è stato annullato un gol dopo il consulto al VAR. Indisponibile, invece, Joel Obi. Tra i rosanero, invece, in campo da titolare Davide Bettella.