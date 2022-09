De Grandis: «Inter, l’assenza di Lukaku ‘impone’ Correa dal 1′! Un motivo»

L’Inter alle ore 18.00 scende in campo contro il Milan a San Siro nel derby valevole per la quinta giornata di Serie A (QUI e QUI le ultime). De Grandis commenta le possibili scelte di Inzaghi in attacco individuando una possibile chiave tattica

CHIAVE – L’Inter alle ore 18.00 sfida per la prima volta in stagione il Milan di Stefano Pioli. Simone Inzaghi, orfano di Romelu Lukaku, dovrà ridisegnare l’attacco contro i rossoneri con una possibile sorpresa, vale a dire Joaquin Correa dal 1′. Stefano De Grandis prova a dare un’interpretazione tattica: «Secondo me l’assenza di Lukaku ti impone quasi di mettere Correa. Con Dzeko devi giocare la palla, attaccare con più uomini e non penso che Inzaghi voglia esporsi così tanto. Se penso a una chiave tattica mi viene in mente questo».