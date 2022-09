Milan-Inter LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

Il derby Milan-Inter si gioca per la quinta giornata di Serie A 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) alle ore 18. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.

Milan-Inter, attacco ancora da scegliere! Occhio all'opzione 'vincente' – CdS 3 Settembre 2022 - 7:46 Milan-Inter non avrà Lukaku fra i protagonisti, per l'infortunio della scorsa settimana. La certezza è Lautaro Martinez, poi c'è da scegliere il partner: il Corriere dello Sport cita un esempio per trovare il favorito. IL PRECEDENTE ...

Milan-Inter, sulla sinistra tre per un posto! Inzaghi ha una preferenza – CdS 3 Settembre 2022 - 7:35 Uno dei principali dubbi di formazione per il derby Milan-Inter, lato Inzaghi, è sulla fascia sinistra. Col recupero di Bastoni (vedi articolo) si apre un ballottaggio a tre: il Corriere dello Sport trova un favorito. CORSA ...

Serie A, 5ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport 3 Settembre 2022 - 7:22 È un grande sabato di Serie A quello che ci aspetta oggi! La quinta giornata, che fa ripartire il campionato subito dopo il turno infrasettimanale, prevede tre anticipi di lusso: apre alle 15 Fiorentina-Juventus, poi ...

Bastoni, novità prima di Milan-Inter! La gestione a poche ore dal derby – CdS 3 Settembre 2022 - 7:12 Bastoni è uno dei principali dubbi di formazione per il derby Milan-Inter. A poche ore dal calcio d'inizio delle 18 il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni del difensore classe '99. LA SPERANZA – Ieri Simone ...

Milan-Inter, un derby dal quale iniziare a prendersi la grande rivincita 3 Settembre 2022 - 7:01 Milan-Inter è il primo di almeno tre derby stagionali, visto che oltre che in Serie A si giocherà di sicuro anche in Supercoppa Italiana. Alle 18 la stracittadina valida per la quinta giornata. RIPRENDERE TUTTO –

Milan-Inter, Inzaghi rivoluziona l'attacco! Si va verso una coppia nuova − SI 3 Settembre 2022 - 0:21 Novità degli ultimissimi minuti in Milan-Inter. Inzaghi pronto a cambiare totalmente l'attacco rispetto alle prime quattro giornate. Avanza la candidatura di Correa NOVITÀ − Joaquin Correa avanti su Dzeko per una maglia dal 1′ insieme a ...

De Ketelaere verso una maglia 1′ in Milan-Inter. Bagarre a destra: exit poll 3 Settembre 2022 - 0:02 De Ketelaere si avvia verso una maglia da titolare in Milan-Inter. Il belga dovrebbe scendere in campo sulla trequarti. Pioli non ha praticamente dubbi di formazione. A destra bagarre indirizzata GLI AVVERSARI − Primo Derby di ...

Milan-Inter, Inzaghi studia le mosse: un ballottaggio apre a più scenari − SI 2 Settembre 2022 - 23:41 In vista del Derby Milan-Inter, Inzaghi recupera tutti gli indisponibili eccetto per Lukaku. In casa nerazzurra però rimane aperto un dubbio in difesa SCENARI − Notte prima di Milan-Inter, Inzaghi è alle prese con un dubbio ...