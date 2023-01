Milan-Inter, i diffidati per la Supercoppa Italiana. Niente squalificati

Milan-Inter si giocherà alle 20 ora italiana al King Fahd International Stadium di Riyad (Arabia Saudita), per Supercoppa Italiana 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per il derby, senza squalificati e con i diffidati dal campionato. In caso di sanzioni da questa partita si sconteranno in Serie A.



MILAN-INTER mercoledì 18 gennaio ore 20 (Supercoppa Italiana)

Diffidati Milan: Ismael Bennacer (prossima partita di Serie A Lazio in trasferta)

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati Inter: Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita in Serie A Empoli in casa)

Squalificati Inter: nessuno