Zenga: «Milan-Inter, la chiave della partita. Mkhitaryan compito difficile»

Zenga è presenta al King Fahd International Stadium per la Supercoppa Italiana di stasera, Milan-Inter. L’ex portiere, nel prepartita di Inter TV, ha dato un giudizio della scelta di mettere Mkhitaryan (vedi formazioni).

UOMO CHIAVE – Walter Zenga, in vista della Supercoppa Italiana col Milan, si sofferma su un singolo: «Per me in generale il centrocampo dell’Inter è migliorato tantissimo, nonostante l’assenza di Marcelo Brozovic, per la presenza di Henrikh Mkhitaryan. Lì sarà la chiave di tutta la partita e di tutta la situazione che si verrà a creare. Nel momento in cui perdi un fulcro importantissimo come Brozovic, che fa girare la squadra in tutte le maniere, per sostituirlo hai necessariamente bisogno di una mezzala che sia capace di dare equilibrio quando gli altri attaccano con un centrocampista in più. Lui dà equilibrio sia a Nicolò Barella sia a Hakan Calhanoglu: Mkhitaryan non si discute, ha grande esperienza. Gli sarà chiesto di fare quello che ha fatto fino a oggi: l’inserimento, alzarsi quando Calhanoglu si abbassa, proteggere la difesa quando Barella si inserisce. È un compito difficile, che solo un giocatore come lui sa fare».