Milan già in campo in vista del derby: il programma di Pioli

Dopo il pareggio di ieri a San Siro contro l’Udinese, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista del derby di Coppa Italia contro l’Inter di martedì.

PROGRAMMA – Milan subito in campo: dopo il pareggio contro l’Udinese è già il momento di preparare il derby di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì. Gli uomini di Stefano Pioli che hanno giocato da titolari ieri hanno svolto un lavoro defaticante. Programma diverso per gli altri giocatori, invece, che si sono focalizzati su esercizi atletici, esercitazioni tecniche di finalizzazione e possesso palla. In chiusura la classica partitella a ritmo ridotto.